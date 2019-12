El repentino fallecimiento del empresario Jimmy Goldsmith, propietario de los Loros de Colima, sentenció la desaparición del equipo y frustró su reaparición en el Ascenso MX. Así lo reveló Víctor Hugo Mora, hasta el viernes entrenador del equipo, a EL UNIVERSAL Deportes.

“Sostuvimos una reunión de dos horas con abogados de la familia Goldsmith”, relata Mora en entrevista. “Ellos nos dijeron a cuerpo técnico, futbolistas y personal administrativo que la familia no le interesaba ser dueños del equipo, porque no era negocio. Por eso decidieron que el equipo no continuara”, cuenta.

La decisión provocó que cuerpo técnico, futbolistas y miembros de personal administrativo no tuvieran empleo a partir del viernes por la tarde. Mora relata que los abogados se reunieron uno con uno de los miembros de los Loros para pactar el pago del resto de sus contratos que, según él, sólo les restaban seis meses.

La noticia de la desaparición de los Loros fue tan repentina como intempestiva. Apenas el lunes pasado se difundió el fallecimiento de Goldsmith por un paro cardiaco, el jueves por la mañana los futbolistas y el cuerpo técnico se enteraron de la desaparición del equipo y ese mismo día, pero por la noche, este diario pudo confirmar la desaparición del equipo.

El viernes por la tarde los abogados de la familia Goldsmith informaron, formalmente, la desaparición del equipo a sus integrantes, pero hasta el viernes por la noche aún no lo hacen público.

“El sueño de Jimmy Goldsmith terminó hoy. Su pasión siempre fue el futbol y por ello se convirtió en propietario de un equipo, con los Loros. Logró mantenerse por muchos años, pero eso concluyó hoy, poco tiempo después de que falleció. Quiero que su legado quede grabado como que fue un impulsor del futbol, que fue su pasión en la vida”, agrega el entrenador.

Mora por ahora no tiene una opción para seguir su carrera de entrenador, pero confía en que pueda contratarse pronto. Sobre los jugadores, sostiene que la familia Goldsmith decidió disolver el equipo, incluida la filial de Tercera División, con la mayor brevedad posible para que los futbolistas pudieran encontrar un nuevo club.

“Son jugadores libres, por lo que pudo saber. Por lo que pueden contratarse con cualquier club que decidan aceptarlos”, agrega.

La desaparición del club orilla a la Federación Mexicana de Futbol en la reorganización de un calendario con 12 equipos para el Clausura 2020 del Ascenso MX, luego de la también reciente desaparición de los Potros de la UAEM.

