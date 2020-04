Para Miguel Herrera, la justicia deportiva debe imperar tanto en Ascenso MX y en la Primera División. Al campeón, su ascenso; al que hizo mal las cosas, el castigo, opinó sobre la próxima desaparición del formato de ascenso y descenso.

“No hay postura oficial del ascenso y descenso todavía, pero desde que empezó a sonar el tema y ser un rumor fuerte, comenté que en lo deportivo no era justo”, destacó el entrenador del América, en una videoconferencia. “Como un equipo que hace bien las cosas en Liga y Liguilla, la recompensa es ser campeón”.

En su postura respecto al cambio de formato que adoptará el Ascenso MX, Herrera contempla un panorama complejo.

“El castigo de descender es justo para el que no haga bien las cosas. Lo justo para el que lo hace bien es que ascienda , todavía no hay postura oficial, reitero, son muchas cosas involucradas que no se pueden platicar a la ligera, pero nos manifestaremos de la mejor manera para apoyar al futbol mexicano”.

Finalmente, si la extinción del ascenso yd ascenso por los próximos seis años no hará estragos en el nivel de los equipos en la Liga MX, Herrera prometió que en el Nido de Coapa no será permitido el conformismo.

“Creo que los equipos de Primera se les exige mucho, a nosotros nos van a exigir ser campeones sí o sí, no hay día que no pensamos en calificar.

En las dos veces que llegué al América, cuando no habían calificado, hubo cambio de todo, sólo dejamos una base del equipo, aunque no fue un torneo tan desastroso, pero cuando no se califica hay consecuencias y es lo que me ha tocado ver a mí, obvio que en el América cae en esa exigencia, no creo acá no entra el decir ‘total, no hay descenso, no hay exigencia y no pasa nada’”, remató el timonel azulcrema. “Se tome o no [la decisión e quitar el descenso], la exigencia siempre es a full, si hay equipos que se conforma o no, no es mi asunto”.

LEER MÁS: ¿Es viable terminar el Clausura 2020 en una sóla sede?