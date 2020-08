El técnico del Guadalajara Luis Fernando Tena debutará esta noche en Torreón, ante Santos ya que en la primera fecha no estuvo por haber dado positivo por Covid-19 y es buena noticia que esté de regreso, así como el que haya recuperado a Uriel Antuna, quien tras negativo a una prueba, realizó el viaje a Torreón.

El 'Brujo' no la pasó bien en su proceso de recuperación, tuvo fiebre, maletares que hoy ya son historia y estar a la orden del equipo es muy buena noticia, por lo desequilibrante que es. Será un buen revulsivo para el equipo.

La mala noticia es que Eduardo López no realizó el viaje, por causas aun sin confirmar, ya que se especula su hermano dio positivo a Covid-19 y el cuerpo técnico determinó que no estuviera con el equipo como medida preventiva hasta confirmar, que no tiene coronavirus.

Las bajas son muchas, Ángel Zaldívar por desgarro; Ronaldo Cisneros, Oribe Peralta, Fernando Beltrán, Miguel Ponce, Alexis Vega por positivo a Covid-19 y en la semana que entra, algunos ya comenzarán a reintegrarse.

Ante esto, habría un debut en la ofensica con Sebastián Martínez, quien acompañaría a José Juan Macías. Otros canteranos que hicieron el viaje, Kevin Magaña, Eduardo Torres, Edson Torres y Juan de Dios Aguayo.