La salida de Rubí Soto al futbol europeo marcará un antes y después en la historia de la liga femenil, incluso los sueños de muchas jugadoras han visto una luz de esperanza para convertirse en realidad.

Nicole Pérez, jugadora del Guadalajara, admite que una salida al viejo continente sería una oportunidad que difícilmente desaprovecharía, sin embargo, el primer objetivo es alzar el título con Chivas Femenil, para después enfocarse en ir a Europa

“Si tuviera la oportunidad de irme, si sería una decisión muy difícil que tengo que pensar, estoy muy agusto con Chivas, yo siempre lo he dicho, quiero quedar campeona con Chivas porque no me tocó el primer torneo. Conforme vaya pasando mi proceso y vaya agarrando más madurez y experiencia, siento que el tiempo me lo dirá, yo solita me daré cuenta de que ya es momento de dar ese salto”.

Previo al arranque de la liga femenil, Nicole tuvo la posibilidad de entrenar en un club europeo, mismo que le dejó la sensación de querer regresar, pero considera que aún no es el momento adecuado.

“Todo tipo de jugadora tiene ese sueño de irse a jugar al extranjero, a Europa. En lo personal, tuve la oportunidad de vivir esa experiencia de estar entrenando con un equipo de España, si me quedé con esa espinita de volverme a ir, pero yo sé que por el momento a mi me faltan muchísimas cosas más”.

Ahora, Nicole se muestra motivada por su estancia con el Guadalajara con un nuevo torneo en puerta, sin dejar de lado el sueño de jugar en el viejo continente.

“Estoy en un equipo que me va a dar esa experiencia y esa madurez y que lo voy a ir adquiriendo en selección. Obviamente pues mi sueño siempre ha sido irme a Europa, pero por el momento estoy agusto en Chivas y ya después ir pensando más adelante en esa decisión”.