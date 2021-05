Chivas hace oficial la lista de transferibles para el siguiente torneo

La dirigencia del Guadalajara que preside Amaury Vergara, ha dado a conocer la lista de transferibles en la cual no aparecen jugadores que interesan a otros equipos, que están siendo negociados, en una estrategia que maneja el club desde hace tiempo para no devaluar a sus elementos.

Lo que si aparecen, son quienes no interesan continúen en el equipo, que los ponen al mejor postor porque ya no encajan en el perfil del club, que incluso en algunos casos los préstamos serían gratis con tal de que otro club continúe pagando el sueldo.

Entre los varios puntos que están transferibles, es porque ya no encajan en el nuevo modelo del club, ya sea por la edad y porque le deben abrir espacios a jóvenes que tienen futuro, o por lo menos así lo perciben en el análisis que se realizó entre el director deportivo Ricardo Peláez y el encargado de futbol en la institución, Marcelo Michel Leaño.

Ellos son:

- José Madueña

- Carlos Cisneros

- Ronaldo Cisneros

- Jesús Godínez

- Miguel Basulto

- Antonio Torres

- Carlos Villanueva

- Andrés Ramírez

- David González

- Michael Pérez

- Oscar Macías

- Edson Torres

- Diego Hernández

Por otra parte, también se anunció la pretemporada y sus tres fases en la que estará desarrollándose, iniciando el próximo 2 y 3 de junio con pruebas médicas, así como evaluaciones físicas el 4. Posteriormente, entrenará en Verde Valle del 7 al 10 de junio.

Primera etapa de Pretemporada

Sede: Barra de Navidad, Jalisco.

Lapso: 10 al 18 de junio

Partidos amistosos: 1 (por confirmar)

Segunda etapa de Pretemporada

Sede: Instalaciones de Verde Valle

Lapso: 21 de junio al 2 de julio

Partidos amistosos: 3 - vs Leones Negros el 23, vs Necaxa el 26 y vs Tapatío el 30.

Tercera etapa de Pretemporada

Sede: Estados Unidos

Lapso: Por confirmar

Partidos amistosos: Por confirmar