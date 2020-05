Sin importar que se trate de uno de los mexicanos con más bagaje en el futbol profesional, Carlos Salcido no siempre disfrutó volar, al menos no en ciertas condiciones, y contó una historia sobre sus últimas vivencias en el aire.

En el marco del aniversario 114 del Guadalajara, varios exjugadores del club se enlazaron en una videollamada para compartir experiencias de sus respectivas etapas con 'El Rebaño', y el exdefensor puso a todos a reír.

"Yo los últimos años no podía viajar en aviones pequeños, siempre me ponía muy mal. Un día viajamos en uno pequeñito, y fuimos a jugar Concachampions", inició, mientras Oswaldo Alanís le recordaba que se encontraban camino a Seattle.



"Yo no puedo viajar en un avión que no tenga aire, güey. Eso me empieza a picar. Viajamos en ese pinche avión y, a medio pinche vuelo, le iba gritando al capitán: '¡Regrésate, cabrón, que me estoy muriendo! Y la chingada'", relató.



@carlossalcido7 ¡EL CAMPEONATO LO VALE, 'SASA'! En el #CHIVAFEST nunca faltan las carcajadas

Después, recordó que en el vuelo también iban Amaury Vergara y José Luis Higuera, entonces presidente del club. Alanís fue el encargado de complementar la anécdota, ante la risa de todos.

"Y ahorita lo cuenta riéndose. Estaba encabronado, pero mal. Todos echándole aire, sin camisa. '¡(Le decíamos) tranquilo Sa-Sa, acuéstate!', le abrimos dos espacios en el asiento", terminó el jugador del San José Earthquakes.

