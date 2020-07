Desde Rosario, Argentina, llegó a la Selección Mexicana Gerardo Martino, director técnico, en quien están cifradas las esperanzas de que al fin, se dé el paso que hace falta, llegar al quinto partido y mucho más...

Y desde Rosario, César Delgado, el famoso Chelito, exjugador del Cruz Azul y Monterrey, afirma que el Tata es lo que puede hacerle le falta a México para ser protagonista, y quizá ganar algo grande dentro del futbol mundial.

Martino fue ídolo de Newell’s Old Boys, y el Chelito hizo época en Rosario Central, pero eso no quita el reconocer los alcances del ahora técnico nacional. “Ojalá le vaya bien a Martino con la Selección, siempre quiero que le vaya bien a México. A Martino no lo conozco en persona, pero sé cómo es, sé cómo piensa, sé cómo trata a los jugadores, su forma de jugar, conozco de su cuerpo técnico al Gringo [Norberto] Scoponi que lo tuve en Cruz Azul, y como viene de la escuela de [Marcelo] Bielsa seguro tiene buen manejo de grupo, además entrega resultados: lo hizo en Newell’s, Paraguay, en Barcelona y en la misma selección de Argentina… Les va a venir bien tenerlo”.

LEER MÁS: ‘Chelito’ Delgado: Nunca quise ser salvador del Cruz Azul

La combinación Martino-Selección Mexicana, “puede funcionar. El futbol mexicano tiene grandes jugadores y pueden hacer grandes cosas con Gerardo Martino. Pueden llegar muy lejos con él al frente”.

No es fácil, a la misma selección de Argentina “le ha costado ganar algo desde hace mucho tiempo, creo que todo es cuestión de orden. El mexicano tiene unas condiciones extraordinarias, tanto físicas como mentales, es cuestión de ser ordenados, y Martino puede conseguir dar ese orden; estando en el futbol siempre tiendes a mejorar, aprendes muchas cosas, el mexicano va por el buen camino y esas cosas que le han pasado (en los Mundiales), seguro las ha tomado como aprendizaje para que no les vuelvan a pasar y superar ese quinto partido. Me encanta el futbol de México, siempre con la pelota al pie, saliendo jugando desde atrás, habría que potenciar un poco la parte física, el orden y vamos a pasar el quinto partido”.



El Chelito estuvo en México de 2004 a 2008, para jugar con Cruz Azul, después se fue al Olympique Lyon de Francia, regresó al Monterrey en 2011. Se fue en 2015 a Rosario Central y en su último año jugó en el Central Córdoba de la Segunda División. A sus 38 años, César Delgado no se siente retirado aún, “cuesta trabajo decir la palabra, pero aún no he dicho adiós. Quiere hacer un partido de despedida en México con Cruz Azul, vamos a ver, quiero encontrar equipo y organizarlo, pero adiós, todavía no”.