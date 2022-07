La Fórmula 1 compartió un video en el que se observan las cámaras a bordo de los monoplazas de Checo Pérez (Red Bull), Lewis Hamilton (Mercedes) y Charles Leclrec (Ferrari) cuando disputaban los primeros puestos en el Gran Premio de Gran Bretaña en la recta final de la carrera.

Cabe recordar que luego del Safety Car apareció en la vuelta 39, las distancias se acortaron entre los pilotos y esto fue favorable para quienes peleaban la punta en el circuito de Silverstone.

Tras la salida del coche de seguridad, la pelea por el puesto dos y tres se intensificó ya con Carlos Sainz defendiendo la primera posición.



Entonces Checo Pérez, Lewis Hamilton y Charles Leclrec buscaban un lugar en el podio con una aguerrida batalla sobre sus respectivos monoplazas.

Goma a goma y en los límites de la pista los tres pilotos marchaban a toda velocidad, pero el vencedor fue el mexicano, quien en ese momento encontró el tiempo y el espacio y superó al bitánico y al de Mónaco para asegurar su segundo lugar en Silverstone.

Leclerc quedó atrás y Lewis completó el podio, en casa, con ese tercer lugar.

A three-way battle for the podium positions

Lewis, Checo and Charles really left it all out on the track! #BritishGP #F1 pic.twitter.com/t6NbI8x6xq

— Formula 1 (@F1) July 4, 2022