Charlyn Corral, positivo por Covid-19 y es baja del Atlético de Madrid

La delantera mexicano Charlyn Corral, confesó por medio de un comunicado que sufre Covid-19, lo que no le permitirá estar con su equipo el Atlético de Madrid en la disputa de la Champions League femenil.

"(...) Hace unos días se me realizó una prueba PCR donde salí positiva. Debido a esta situación me mantuve en aislamiento y reposo total. Conforme pasaron los días me sentí mejor y con más fuerza lo que me permitió retomar el ejercicio desde casa. Sin embargo en las pruebas siguientes el resultado fue el mismo. Lamentablemente está situación me deja sin la posibilidad de reintegrarme con mis compañeras en la preparación rumbo a la Champions League, lo que definitivamente me duele porque estuve preparándome para esto durante mucho tiempo", refirió.

Puedes leer: "Raúl Jiménez y Juventus inician negociaciones"

En la Champions, el Atlético se enfrentará en los cuartos de final contra el Barcelona. En total son cinco jugadoras del equipo colchonero, que resultaron con la enfermedad, lo que ha encendido las alarmas en el conjunto.