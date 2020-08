Luego de que José Luis Higuera, exdirectivo de las Chivas, y ahora de Atlético Morelia declaró públicamente que “la mamonería que manejan los Tigres le caga”, el periodista Carlos Albert explotó y respondió, afirmando que no sabe de futbol y no tiene los meritos en el futbol mexicano para calificar a un equipo como lo hizo con el regiomontano.

"Me parece que no tiene calificacion para decir esto, no tiene meritos en el futbol para calificar a un gran equipo como Tigres, a mí Higuera me super caga, es un pobre pend..., no sabe de futbol, lo he dicho desde siempre, es un padrote del futbol, llego de la mano de un hombre que necesitaba orientación financiera, empezó a colarse y le gustó", mencionó Carlos Albert para el programa de la Octava Sports.

El directivo del Atlético Morelia de la Liga de Expansión, habló para el programa Futbol Live Show en donde arremetió también contra los extranjeros Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac sobre el perfil que manejan.

LEER MÁS: Ficha roja de Interpol a Billy Álvarez

Por otro lado, Albert, comentó que Higuera debería ser sancionado por la Federación Mexicana de Futbol luego de estas declaraciones.

"La Federacion lo tiene que sancionar, entre afiliados no se pueden decir eso, yo no sé ni porque lo metemos en estas situaciones cuando el futbol mexicano necesita de otras cosas, él no sabe nada de futbol, no es nadie para calificar a un equipo que viene haciendo las cosas bien durante varios años", finalizó.

Las declaraciones se pueden ver en el siguiente video a partir del minuto 39.