‘Big Papi’ reaparece en televisión luego de ser baleado

El expelotero David Ortiz reapareció en los medios de comunicación, luego de que se viera envuelto en una balacera que le provocó múltiles heridas y que lo llevó a que estuviera varias semanas hospitalizado en su natal República Dominicana y posteriormente en Boston.

Ortiz, una exestrella de los Medias Rojas con los que ganó tres Series Mundiales, fue anunciado como uno de los comentaristas de la cadena Fox sports para participar en los juegos de postemporada de las Grandes Ligas, que se desarrollan desde el pasado martes.

El extoletero fue herido el 9 de julio pasado en la Avenida Venezuela, una de las calles más concurridas de República Dominicana, cuando éste estaba con un presentador de televisión y otras personas cerca de un club nocturno. Al menos dos agresores, dispararon en contra de Ortiz y compañía, en el que ‘Big Papi’ fue herido y posteriormente fue trasladado a un hospital.



We are so happy to officially have David Ortiz back on the set!

Welcome back, @davidortiz! pic.twitter.com/rA6reYLMKq

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 4, 2019