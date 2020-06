El América regresó a los entrenamientos con cierta añoranza a lo que antes llamaban “normalidad”, ésa que fue golpeada por la pandemia de coronavirus.

Pero, dentro de esa canasta de sensaciones también hay incertidumbre y dudas, como la de Renato Ibarra y su continuidad con el equipo.

Ayer por la mañana, antes de que un segundo grupo de futbolistas pasara lista en las instalaciones de Coapa, fue captada la camioneta de Ibarra en las inmediaciones del Nido.

Pero el futbolista no entrenó con el resto del plantel. No lo ha hecho desde el pasado mes de marzo.

“No entrenó, no llegó, y quien diga lo contrario está mintiendo. No sé que haya pasado con él, no sé si va a entrenar, o si va a estar con nosotros”, aclaró el técnico Miguel Herrera por la tarde, en entrevista con W Deportes.

LEER TAMBIÉN: Miguel Herrera, con una deuda grande en América

Cabe recordar que ecuatoriano fue acusado ante las autoridades por su expareja Lucely Chalá. El futbolista no evitó el reclusorio por algunos días, pero sí libró los cargos de “tentativa de feminicidio y de aborto”, mas no el de “violencia familiar”.

Más tarde, la directiva del América decidió separarlo del grupo, pero sin romper el vínculo contractual —vigente hasta el 2023—, además de tratarse de un cotizado activo de casi 4 millones de dólares.

“No soy yo quien toma las decisiones sobre los valores del club, acato órdenes, pero no está con nosotros. La directiva no ha decidido”, agregó. Se queda en el Nido.

Otra de las novedades de las Águilas en su retorno a las canchas, fue el lateral Luis Reyes, quien finalizó su préstamo con el Atlético de San Luis. El Hueso ya se había integrado a los trabajos virtuales de los capitalinos desde la semana pasada, a la vez que las posibilidades se esfumeron para que el también defensa Luis Fuentes renovara su préstamo tras un buen desempeño en el Clausura 2020.

Ayer, cinco horas después de la práctica, el América hizo oficial la permanencia de Reyes.

Por otro lado, ayer mismo antes de las 10:00 horas, un primer grupo de futbolistas hizo acto de presencia en sus lujosos vehículos, como Guillermo Ochoa, Giovani dos Santos, Andrés Ibargüen, Sebastián Córdova y Santiago Cáseres. Incluso el colombiano Nicolás Benedetti fue captado al retirarse temprano de las instalaciones, debido a que su rehabilitación, por una cirugía en la rodilla, que lleva por separado; el chileno Nicolás Castillo sigue ausente.

Para las sesiones posteriores destacaron la presencia de Emanuel Aguilera, Roger Martínez y Federico Viñas, quien ya fue comprado por las Águilas.