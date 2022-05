Fernando Ortiz reconoció la efectividad de los Tuzos del Pachuca, pero considera que no fueron superados como se refleja en el marcador (3-0).

"Creo que no nos superaron. Sí fueron muy efectivos, más que nosotros y cuando no eres efectivo obviamente que anímicamente siempre pega", declaró el estratega argentino.



En el primer tiempo hubo decisiones arbitrales que causaron polémica; sin embargo, el 'Tano', no entró en el tema arbitral.

"Cob respecto al arbitraje no voy a hablar, la conferencia anterior o quizá conferencias anteriores dije que no voy a opinar del arbitraje. Ellos hacen su trabajo por lo cual hay que respetarlo", declaró Ortiz.

Sobre su futuro al frente de las Águilas dijo no saber y nada y enfatizó que esa situación no depende directamente de él.

"Hoy lo soy, mañana no depende de mí. En el momento que tuve que hacerme cargo he trabajado las 24 horas por lo cual lo haría de nuevo para la institución. No sé realmente qué puede llegar a suceder el día de mañana, pero hoy soy el entrenador del América", aseveró el timonel de las Águilas.





"Lo dije desde el primer momento que asumí, que ya era feliz dirigiendo al mejor equipo de México, que es el América. Sigo con esa misma sensación de que estoy en un lugar privilegiado, por lo cual lo disfrutaba día a día todo lo que se ha logrado desde el momento en que yo me hice cargo, hasta el día de hoy. Todo el mérito es puramente y exclusivamente de los jugadores lo dije y lo vuelvo a manifestar yo soy el que los entrenó pero los que entran a la cancha son ellos", concluyó un orgulloso estratega azulcrema.

Lee también: Chucky Lozano presente en el Estadio Hidalgo para el Pachuca vs América