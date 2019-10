Amaury Vergara niega que Chivas esté en venta

La situación que vive Chivas en el futbol mexicano no es la mejor. El equipo se encuentra en medio de una crisis que parece no tener fin. Los rojiblancos marchan en la decimoséptima posición del Apertura 2019 con once unidades, pero el cociente es el mayor problema debido a que están en la penúltima posición, arriba de Veracruz, con un porcentaje de 1.0380.

El presente de la institución a hecho que existan rumores sobre la disposición de la familia Vergara en vender al equipo, sin embargo, el actual presidente del “Rebaño” Amaury Vergara publicó en sus redes sociales una imagen con el estadio Akron de fondo y con un mensaje negando las especulaciones, “El equipo no está en venta. No se deje engañar”.

No se hagan bolas. pic.twitter.com/fGAMiDUtO1 — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) October 2, 2019

El mal accionar que ha tenido el Guadalajara en los últimos torneos ha generado inconformidad por parte de la afición, quienes esperan que el equipo sea vendido para que vuelvan al protagonismo dentro del futbol mexicano.