Aldo Rocha, el doble bicampeón de la Liga MX que no es tomado en cuenta por la Selección Mexicana

Aldo Rocha, capitán del Atlas, logró hacer historia en la Liga MX. El mediocampista mexicano obtuvo lo que nadie ha podido.

Si ser bicampeón en el futbol mexicano es complicado, conseguirlo en dos distintos equipos lo es aún más y es lo que Aldo Rocha ya consiguió.

El mediocampista surgió del León en el año 2013, en el certamen de Clausura, posteriormente estuvo en el Apertura, torneo que conquistó La Fiera sobre el América.

Seis meses después, también fue participe de la obtención en el Clausura 2014; cetro que ganaron frente a su hermano Pachuca en el Estadio Hidalgo. De esa manera, el León se convirtió en el segundo bicampeón del futbol mexicano y Rocha obtenía el primero.

Sin embargo, cabe señalar que en ese año disputó únicamente 14 duelos con el León y no era titular con los esmeraldas de Gustavo Matosas.



Tuvo una destacada etapa de consolidación con el Morelia y un paso fugaz con el Mazatlán FC, antes de llegar a los Zorros del Atlas, donde se convirtió en capitán y alcanzó el título del Apertura 2021 ante su exequipo el León, campeonato con el que terminaron con una sequía de 70 años.+

Ahora, ha logrado un nuevo título con los rojinegros y su segundo bicampeonato en la historia. Nunca un jugador en México conquistó dos bicampeonatos.

Los únicos equipos bicampeones en el futbol mexicano son Pumas (Clausura y Apertura 2004); León (Apertura 2013 y Clausura 2014) y el Atlas (Apertura 2021 y Clausura 2022).



Aldo Rocha, borrado de la Selección Mexicana

Pese a que ya tiene estos cuatro títulos de la Liga MX, que logró afianzarse con los rojinegros al grado de ser el capitán, a Aldo Rocha nada más no le llega su oportunidad para la Selección Mexicana.

Al término de la final ante el Pachuca, Rocha en entrevista con Fox Sports fue cuestionado sobre esto, a lo que respondió: "Así tenga 38 o 40 años y no me han llamado, es el sueño de todo futbolista profesiona, ser llamado a la selección. Pero si no me han llamado es por algo, yo seguiré trabajando y mejorando para en algún momento ser considerado, pero hay decisiones que no están en mis manos".

