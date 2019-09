El nuevo mariscal de campo titular de los Jaguars de Jacksonville, Nick Foles, hizo su debut con el equipo y apenas pudo estar un periodo en el terreno de juego al caer lesionado y tener que retirarse.

Foles sufrió la fractura de la clavícula izquierda cuando el tackle defensivo de los Chiefs de Kansas City, Chris Jones, lo arrojó al suelo después de que el mariscal de campo titular de los Jaguars lanzó el balón en un pase de touchdown de 35 yardas al DJ Chark. Dejó la línea de banda para radiografías y poco después fue descartado del partido.

Mientras el equipo informaba que será operado el lunes sin que se sepa cuánto tiempo tendrá que estar de baja.

Foles regresó a la línea lateral de los Jaguars en la segunda mitad del partido con el brazo en cabestrillo.



El pasado marzo, los Jaguars firmaron a Foles con un contrato de cuatro años y 88 millones de dólares con un récord del equipo de 50,125 millones garantizados.

Foles llevó a los Eagles de Filadelfia a una victoria en el Super Bowl LII mientras sustituía al mariscal de campo titular Carson Wentz, lesionado, y fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) del partido.

También sustituyó a Wentz la pasada temporada por otra lesión y guió a los Eagles a la disputar los playoffs.

Foles ha lidiado con lesiones a lo largo de su carrera y estuvo en el informe de lesiones esta semana debido al dolor en su músculo oblicuo.



QB @NickFoles on rookie QB @GardnerMinshew5:

"I was really proud of him stepping up and I'm going to be here to help him anyway possible." pic.twitter.com/JDbMQhLboA

— #DUUUVAL (@Jaguars) September 8, 2019