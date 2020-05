Con el entendido de que las fechas prácticamente están escritas en lápiz para borrar si es necesario los días en que se celebrarán los partidos por la pandemia del Covid-19, la NFL lanzó su calendario 2020.

Sean tiempos de coronavirus o no, la NFL siempre regala entretenimiento y emoción. Con la revelación del calendario, muchos aficionados empiezan apegarse a lo que será el próximo año de futbol americano.

Un calendario completo de 256 juegos de la NFL para 2020 es lo suficientemente difícil de elaborar y también de seguir, por eso aquí te dejamos lo mejor de catálogo 2020.

13 de septiembre/ 15:25 horas

Los Buccaneers abrirán la temporada contra los Saints. Tom Brady, que tendrá 43 años para cuando comience la temporada, tendrá que comenzar a correr, ya que los Saints han ganado el NFC Sur tres años seguidos y buscarán cuatro consecutivos. Durante sus 20 años de carrera, Brady se enfrentó a los Saints solo cinco veces, con marca de 4-1 en esos juegos con una relación de touchdown a intercepción de 11-3. La única derrota de Brady contra los Saints se produjo en 2009 cuando lanzó sólo para 237 yardas y dos intercepciones en una derrota de 38-17 ante los eventuales Campeones del Super Bowl.

Será el primer partido con dos quarterbacks mayores de 40 años en la historia de la NFL

28 de septiembre/ 19:15 horas

El MVP de la NFL 2019 contra el MVP del Super Bowl 2019, ¿qué más se puede pedir? En la semana 3, los Ravens se enfrentarán a los Chiefs en un enfrentamiento que no se puede ver en Monday Night Football. Lamar Jackson y Patrick Mahomes. Ambos han tomado la NFL por asalto desde que se convirtieron en titulares de tiempo completo en la temporada 2018. En 2018, Mahomes lideró la liga con 50 anotaciones en camino a ganar el MVP de la NFL; Jackson siguió con 43 touchdowns totales en 2019 y ganó su primer MVP de la NFL. Jackson y Mahomes ya se han enfrentado dos veces en sus jóvenes carreras.

5 de noviembre/ 19:20 horas

Fue un juego que a los fanáticos de los Packers les gustaría olvidar. El juego del Campeonato NFC 2019 vio a los 49ers pasar sobre Packers en su camino hacia una victoria 37-20, consiguiendo su boleto para el Super Bowl LIV. Raheem Mostert dejó su huella en el juego, corriendo para 220 yardas en 29 acarreos, promediando 7.59 yardas por intento. Los 49ers anotaron temprano, y anotaron a menudo y lideraron 27-0 al medio tiempo; cuando la ofensiva de Green Bay comenzó, ya era demasiado tarde y el daño ya estaba hecho.

Por primera vez en su carrera, Odell Beckham Jr. se enfrentará a los Giants de Nueva York, su antiguo equipo. En la semana 15, los Browns viajarán a Nueva York para una cita con el equipo que seleccionó a su receptor superestrella. Beckham pasó cinco temporadas con los Gigantes, donde tuvo 5,476 yardas, 390 recepciones y 44 touchdowns en 59 juegos. Sin embargo, este no será el primer viaje de Beckham de regreso a MetLife, ya que Cleveland se enfrentó a los Jets en 2019 en lo que posiblemente fue su mejor juego de la temporada; Beckham sumó 161 yardas en seis atrapadas y un touchdown. Pero este viaje de regreso podría significar más para Beckham cuando se enfrente a su antiguo equipo. En 31 juegos de carrera en el estadio MetLife, Beckham tiene 206 recepciones y 24 touchdowns. Durante un partido de Sunday Night Football en 201.

Saints vs Raiders/ 21 de septiembre/ 19:15

Los Raiders de Las Vegas jugarán su primer partido en casa en la Semana 2 contra los Saints, el Monday Night Football. El juego será el primer juego de temporada regular jugado en el nuevo hogar de los Raiders en el Allegiant Stadium, donde se trasladaron después de una carrera de 25 temporadas en Oakland, California. "Nunca he visto un lugar como este", el entrenador en jefe Jon Gruden dijo sobre el estadio en un video de enero en la página de YouTube del equipo y los Raiders tuvieron marca de 7-9 en 2019, perdiéndose los playoffs por tercer año consecutivo. Carr se enfrentó a los Saints solo una vez durante su carrera, lanzando para 319 yardas y un touchdown en una victoria de 35-34 en la Semana 1 de la temporada 2016

29 de noviembre/15:25 horas

Las dos historias más grandes de la temporada. Kansas City es el campeón defensor del Super Bowl, y Mahomes intentará liderar una nuevo viaje. Brady tiene marca de 2-1 en enfrentamientos directos contra Mahomes, debería generar la mayor cantidad de titulares, especialmente si Tampa Bay es tan bueno. ¿Quién sabía que veríamos nuevamente a Travis Kelce y Rob Gronkowski en el mismo campo?

