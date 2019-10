Los datos que debes saber para la Semana 7 de la NFL

Para ayudar a celebrar la 100ª temporada de la NFL, cada semana tendrá un Partido de la semana NFL100. Cada juego será un guiño a enfrentamientos trascendentales disputados en la historia, una rivalidad feroz cimentada durante décadas, un duelo de equipos originales y/o un juego en el que quedó en los anales.

La NFL designó el duelo del domingo Raiders-Packers como el Partido de la Semana NFL100 porque involucra a equipos con memorias indelebles en tres encuentros previos. El más memorable de todos fue el Super Bowl II, celebrado el 14 de enero de 1968 en el Orange Bowl de Miami, Florida, el que resultó ser el último partido de la carrera VINCE LOMBARDI como entrenador de Green Bay.

Los Packers, que venían de su triunfo en el denominado Tazón del hielo (Ice Bowl) sobre los Cowboys, derrotaron a los campeones de la AFL, los Raiders, 33-14. … Casi 25 años más tarde, hacia el final de un partido duro contra los L.A. Raiders el 26 de diciembre de 1993, LeROY BUTLER forzó un balón suelto de los Raiders recuperado por el miembro del Salón de la Fama REGGIE WHITE. Después de correr 10 yardas, White lateralizó hacia Butler, que lo llevó las 25 yardas que faltaban para llegar hasta la zona de anotación e inventó el Salto de Lambeau (Lambeau Leap) al tiempo que Green Bay se aseguraba una plaza en la postemporada …



Después, el 22 de diciembre de 2003, en Oakland, el miembro del Salón de la Fama BRETT FAVRE, apenas un día después de la muerte de su padre, lanzó 399 yardas y cuatro anotaciones ante una audiencia televisiva nacional del clásico de lunes por la noche Monday Night Football, encabezando a Green Bay a obtener un triunfo bisagra que catapultó a los Packers hacia la postemporada. …

Incidentalmente, luego de la derrota de los Raiders ante los Packers de Lombardi en el Super Bowl II, los Raiders ganaron los cinco siguientes encuentros con Green Bay, y no perderían ante los Packers por nada menos que 23 años, lapso en el que se alzaron con tres Super Bowls.

LOS DUELOS MÁS COMPETITIVOS JAMÁS VISTOS. Ninguna otra temporada a lo largo de seis semanas produjo más partidos decididos por siete o menos puntos que la de 2019. Este año, 51 de los 92 juegos disputados hasta el momento (el 55.4 por ciento) fueron decididos por siete o menos puntos, incluyendo nueve de los 14 encuentros de la sexta semana.

Esta temporada también está empatando la mayor cantidad de partidos definidos por un punto a lo largo de sexta semana desde la fusión de 1970.

Las temporadas con las mayores cantidades de juegos decididos por uno y siete o menos puntos a lo largo de seis semanas: PARTIDOS DECIDIDOS POR UNO O MENOS PUNTOS, A LO LARGO DE LA SEXTA SEMANA, DESDE 1970.



100º DE LA 100A. Uno de los partidos del primer turno del domingo marcará el 100º juego de la 100ª temporada de la NFL. La liga completó 92 partidos llegando a esta semana. Mientras la 100ª patada inicial se aproxima, varios jugadores y equipos de la NFL están a ritmo de desafiar algunas de las marcas más emblemáticas.

La semana comienza el jueves (8:20 PM, hora de New York, FOX/NFLN/AMAZON) en el Empower Field de Mile High, donde PATRICK MAHOMES y los KANSAS CITY CHIEFS se encuentran con JOE FLACCO y los DENVER BRONCOS. Con 2,104 yardas aéreas, Mahomes está a ritmo de quebrar la marca de la NFL de una sola temporada ostentada por el ex mariscal de campo de Denver PEYTON MANNING (5,477 en 2013).

En la tarde del domingo (4:25 PM, hora de New York, FOX), LAMAR JACKSON y los BALTIMORE RAVENS viajan para vérselas con RUSSELL WILSON y los SEATTLE SEAHAWKS.

Wilson tiene un índice de pasador superior a 100 en cada uno de los primeros seis partidos de Seattle y está a ritmo de quebrar dos marcas de la NFL para una sola temporada ostentadas por AARON RODGERS: su índice de pasador de 122.5 registrado en 2011 y su porcentaje de intercepciones de 0.34, de 2018. Mientras tanto, la semana pasada Jackson tuvo 236 yardas aéreas y 152 yardas por tierra, un pico de carrera, con una anotación en el triunfo de su equipo 23-17 sobre Cincinnati.

Sus 152 yardas por tierra significaron la cuarta mayor cantidad lograda por un mariscal de campo en un solo partido en la historia de la NFL, incluyendo postemporada. Jackson, que registró el tercer juego de su carrera con al menos 115 yardas por tierra, es el primer mariscal de campo en la era del Super Bowl en concebir al menos 115 yardas por tierra en al menos tres partidos en sus primeras dos temporadas.

Para cerrar la séptima semana, el clásico de lunes en la noche Monday Night Football (8:15 PM, hora de New York, ESPN), con los NEW ENGLAND PATRIOTS visitando a los NEW YORK JETS.

New England esta temporada mantuvo a los mariscales de campo de la NFL en un índice de pasador de 42.6. A lo largo de una temporada completa desde 2000, los Tampa Bay Buccaneers de 2002 mantuvieron a sus oponentes con el índice de pasador más bajo: 48.4.

También a lo largo de seis semanas, New England aventajó a sus oponentes en el marcador por 142 puntos. Desde la fusión de 1970, solamente los St. Louis Rams de 1999, campeones del Super Bowl (+154), tuvieron un diferencial de puntos más alto a lo largo de seis semanas.



QUEDAN MUCHOS DUELOS PARA EL INFARTO

La esperanza es un recurso abundante a lo largo de la NFL. Eso es porque en 2018, tras la séptima semana, cinco de los 12 equipos que clasificaron a la postemporada tenían registro de .500 o peor en las posiciones de la NFL.

Después de que concluya esta semana el lunes por la noche en el estadio MetLife, es muy probable que al menos un equipo con marca de .500 o peor aún termine alcanzando la postemporada. Desde 2011, al menos un equipo clasificó para la postemporada tras haber arrancado el año con registro de .500 o peor a lo largo de la séptima semana.

ARRETT & GARRETT, LLC. El apoyador de Tampa Bay SHAQUIL BARRETT y el ala defensiva de Cleveland MYLES GARRETT se ganaron sus respectivos descansos de esta semana.

Ambos jugadores quedan libres en la séptima tras haber comenzado la temporada a ritmo tórrido. Barrett y Garrett están empatados en el liderazgo de la NFL con nueve capturas. La última vez que más de un jugador tuvieron nueve o más capturas a lo largo de seis semanas fue en 2013 (ROBERT MATHIS y JUSTIN HOUSTON tuvieron 9.5 cada uno).

ACARREANDO ANOTACIONES A DIESTRA Y SINIESTRA. Los clubes de la NFL se combinan para 167 acarreos anotadores a lo largo de seis semanas de juego. Solamente las campañas de 1979 y 1976 tuvieron más en la historia de la NFL al llegar a la séptima semana.

Los mariscales de campo llevan acarreadas 31 anotaciones durante la temporada 2019, superando a la de 2002 (28) para la mayor cantidad de anotaciones terrestres conseguidas por mariscales de campo a lo largo de las primeras seis semanas de una temporada desde la fusión de 1970.

En la sexta semana, los mariscales de campo totalizaron 10 acarreos anotadores, superando a la decimotercera semana de la temporada 2015 (nueve) para la mayor cantidad en una sola semana desde 1970.

Las mayores cantidades de acarreos anotadores totales por jugadores de la NFL a lo largo de seis semanas en la historia de la NFL