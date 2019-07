Josh Norman, el jugador de la NFL que participó en los encierros de San Fermín

Josh Norman, cornerback de los Redskins de Washington, aprovechó las últimas semanas de descanso previo a la pretemporada de la NFL, para visitar las Fiestas de San Fermín, donde participó en la tradicional Pamplonada.

El defensivo de la NFL presumió en redes sociales su aventura por España, además de que circularon videos de él saltando sobre un toro en la plaza de la ciudad, tras el encierro.

Para este 2019, Norman recibirá 11 millones de dólares por jugar con los Redskins y no le importaron los riesgos de participar en San Fermín.

Redskins CB Josh Norman is out here JUMPING OVER bulls in Pamplona pic.twitter.com/QzZhg02Any

— ESPN (@espn) 11 de julio de 2019