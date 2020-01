Cowboys contrata a Mike McCarthy como su nuevo entrenador

Dallas.—— Hay un nuevo jinete para los Cowboys que tardaron una eternidad en correr en despedir a un entrenador, pero solo unos minutos para contratar a otro.

Mike McCarthy, ex de los Packers se convirtió esta mañana en el nuevo head coach de los Cowboys de Dallas.

La noticia llega menos de 12 horas después de que la organización por medio de un comunicado anunció que tomaba un rumbo deferente a la de Jason Garrett.

Anunciaron que finalmente se separaron del ex entrenador Jason Garrett, aunque su remoción se había vuelto obvia e inevitable por algún tiempo.

McCarthy tuvo 125-77-2 en 13 años con los Packers, y ganó un Super Bowl.

