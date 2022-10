Sergio Pérez enfrentó a la prensa británica tras la victoria en el Gran Premio de Singapur.

"Estoy súper contento con esta victoria, es un triunfo súper importante para mí, porque este triunfo pone fin a una mala racha en las últimas carreras, y algunos medios de comunicación en la Fórmula 1 lo agrandan todo. Quizá porque soy mexicano, pero si dejo de estar dos veces seguidas en el podio, dicen que Red Bull me tiene que echar y cosas de ésas" declaró Pérez.



Estas declaraciones surgieron a raíz de los dichos de un medio británico, The Race. “Su temporada había tenido una mala tendencia. Y esa tendencia fue contrarrestada en Singapur, donde Pérez realizó una muy buena actuación, por la que claramente merece crédito. Al mismo tiempo, no es injusto recordar que estaba a un nivel que no había alcanzado en varias carreras. En todo caso, sirve como base para más elogios porque Pérez tuvo que mejorar su juego para ganar una carrera como esa de esa manera” mencionaron.

Sin embargo, también mencionaron que Checo abusa del discurso de ser mexicano para generar más polémica y no aceptar las críticas. “Algo se le ha metido debajo de la piel en las últimas semanas para que haga referencia específica a esto, y para incluir su nacionalidad”, indicó el medio.

