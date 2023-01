Esta es la verdad sobre el adiós de Santiago Ormeño de Chivas

Fernando Hierro y Veljko Paunovic han mandado un mensaje fuerte, al plantel del Guadalajara, con la salida de Santiago Ormeño.

El técnico le había dicho al delantero que no lo consideraría como primera opción en el ataque, pero no que se iría del equipo. Ormeño comenzó a filtrar su descontento, y se hizo un escándalo, lo que no les pareció a Hierro y al serbio, quienes decidieron dar un ejemplo de su poder: Darle salida, aunque siguen trabados con el tema del salario que el club debe pagarle, por contrato.