En Madrid Fonseca oreja y cornada

En su quinta aparición en Las Ventas el michoacano Isaac Fonseca desafortunadamente sufrió un doble percance tanto en la pantorrilla derecha como fractura de la mandíbula izquierda, lo cual no le impidió a pesar de ello el sobreponerse y lidiar a un buen novillo de Fuente Ymbro del que recibió un merecido trofeo, con en la mano y cojeando dio la vuelta al ruedo, llorando en la enfermería, al verse imposibilitado de lidiar el sexto.

La novillada andaluza mantuvo en alto la divisa y permitió que Víctor Hernández rozará la Puerta Grande al recibir petición en el sexto que lidió en lugar de Isaac habiendo obtenido uno del primero. Diego García se retiró entre aplausos. Según preciso la buena crónica radiofónica de Juan Antonio de Labra y Paco Aguado.

Y sigue pues incólume la hazaña del 31 de mayo de 1964 en Madrid, cuando el novillero Antonio Sánchez “Porteño” hizo una faena de dos trofeos y es el último mexicano en esa categoría en salir de Las Ventas en volandas. Los novillos fueron del Marqués de Albayda.

Y la historia no cabe duda que siempre da para largar, más cuando hablamos del toreo y me refiero a que varios aficionados amablemente me comentan sobre una colaboración pasada cuando hablaba de los toreros que denominamos ídolos españoles en México.



Afirmé que El Niño de la Capea lo había sido en nuestro País y algunos me preguntaron por toreros muy populares y taquilleros que no mencioné en esa categoría, como es el caso del gran Melenas: Manuel Benítez El Cordobés o Enrique Ponce que aún con su cauda nacional de seguidores a mí no me parece que hayan sido o sean ídolos del público mexicano, en el sentido de popularidad dentro y fuera del ruedo. Sentirlos propios, como fue el caso de Pedro Gutiérrez Moya.

Ahora bien cada uno tendremos nuestro metro para categorizar y respeto profundamente opiniones distintas, aclaró lo que pienso con el ánimo de que se me entienda y no de dar argumentos rotundos que no los tengo y así refutar aquellos que no coinciden conmigo, la neta de la opinión como bien dice Eugenio Riveroll, hermano de vida; es personal y muy respetable.

Es un tema polémico que se discutiría muy a gusto en tertulia y lo dejo abierto, pasando a una aclaración, me es importante corregir pues relaté que Pedro toreó 37 tardes en La México y al encontrarme con Humberto Ruiz, como su servidor bibliófilo y me aclara que son 38 las actuaciones del salmantino en La México y así él lo consignó en la detallada estadística que compartió cuando los 75 años de la Monumental. El tercer torero español después del primero Enrique Ponce con 49 y El Capea, es El Juli con 31.

Además enfatiza que Pedro con tres rabos, es en esa categoría es el torero español con mayor cantidad de máximos trofeos, con dos se anotan: Ponce, El Juli, Manolete y Jumillano, sin olvidar a Manolo Dos Santos, el Lobo Portugués, en 76 años de existencia de nuestro coso máximo, hoy suspendido en festejos taurinos, por una necedad legal.

Y por cierto hablando de longevidad, el próximo domingo en Tijuana el 3 de julio Rafaelillo a sus casi 72 años-quién ya cumplió 50 años de alternativa el año pasado- reaparece en Tijuana al lado de El Chihuahua y El Calita ante toros de Fernando de la Mora, lo hace con gran ilusión y le deseamos como a sus colegas de cartel la mejor de las suertes. La merece quién vive enamorado de su profesión y preparado, ante su próxima aparición en los ruedos.

Y también mucha suerte le deseamos a Joselito Adame en su aparición en la Feria de Burgos al lado de Manuel Díaz, El Cordobés y Morante de la Puebla, ante toros de Antonio Bañuelos. José sustituirá a Cayetano Ordoñez quien está lesionado y estamos seguro que aprovechará la oportunidad en su reaparición en España después de haber tenido una actuación muy valerosa, en San Isidro.

Y gusto nos da relatar la mejoría de Rafael Romero buen subalterno mexicano e hijo de su tocayo con la misma profesión y que me dice estar agradecido con Dios y con el doctor Jorge Uribe, lo van sacando adelante del grave percance que sufrió hace unas semanas. Sea enhorabuena.