Diego Cocca toma la Selección con compromiso: “Se lo debo a México”

Diego Cocca llegó a México a los 28 años. Lo hizo para el Atlas, en aquel histórico equipo de su compatriota Ricardo Antonio La Volpe. El extécnico de los Zorros pisó suelo mexicano sin saber que este país le cambiaría la vida, dos décadas después.

Diego Martín fue presentado este viernes como nuevo director técnico de la Selección Mexicana, en lo que considera una oportunidad inmejorable para devolver un poco de tanto que le ha dado el futbol mexicano.

“Llegué a México con 28 años y estaba seguro de que no iba a ser director técnico. Después de mi etapa en México, aprendí muchas cosas que me abrieron la cabeza y empecé a evaluar otras; me fui distinto y aprendí otras cosas para ser director técnico. México me formó como futuro DT y hoy estar acá siendo el técnico de la Selección Mexicana es un orgullo”, declaró para EL UNIVERSAL Deportes.

La cercanía con los jugadores y clubes de la Liga MX parece una prioridad para Diego Cocca; sin embargo, no se olvida de los mexicanos que militan en el futbol europeo.

“Hay que saber cuándo, cómo y dónde, y con la Selección va a ser de momentos, pero quiero estar cerca. Con los que están en Europa habrá que viajar, estar en constante diálogo. He aprendido que las videollamadas te acercan. Tengo un hijo viviendo en España y es la herramienta más importante para convivir con él... Voy a tener unos cuantos hijos en Europa que tendré que mimar y apapachar”, comentó entre risas.

Hablar de México lo hace pensar, lo conmueve y aunque fue difícil dejar a los Tigres, sabe que era una oportunidad dorada. Se siente en deuda con el país azteca.

“Para mí México significa crecimiento, agradecimiento. He aprendido mucho, he crecido muchísimo como persona, como profesional y hoy, tener la posibilidad de ayudar al futbol mexicano es un privilegio. Estoy convencido de que vale la pena; se lo debo a México”, concluyó.