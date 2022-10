De la pantalla al título mundial... Y sin apoyo

Ella Bucio viajó a Tokio para el primer Campeonato Mundial de Parkour Freestyle... Y se coronó. Fue la única atleta en representar a México, debido a la falta de apoyo de las autoridades hacia ella y sus compañeros, quienes no lograron cubrir los gastos del viaje. De hecho, la hoy monarca acudió sin entrenador.

Aún con la emoción, Bucio reconoce que es “un hecho histórico y tardaré mucho tiempo en terminar de entender que ‘sí,esa soy yo’”. Así lo cuenta, en entrevista para EL UNIVERSAL.

Originaria de la Ciudad de México, comenzó en el Parkour desde que tenía seis años de edad. Ha sido gimnasta de alto rendimiento y ha practicado distintos deportes, por diversión. Su trabajo como doble de acción (Stunt) en películas, series y comerciales, es lo que le ha permitido continuar con su carrera.

“Desde los 18 [años de edad], mi prioridad fue mi trabajo como doble de acción. Además de ser mi sustento económico, es una carrera que me encanta y me apasiona. Con ese trabajo, puedo solventar mi carrera deportiva, pero es muy difícil y desgastante llevar las dos cosas al mismo tiempo”, manifiesta Ella.

“Cuando empecé a practicar este deporte, jamás me imaginé que llegaría tan lejos. En todo mi proceso deportivo, he tenido todo tipo de sentimientos, pero puedo decir que —en general— me hace muy feliz”, revela. “Por ahora, estoy intentando terminar de procesar el título que construí, siendo que es el primer Campeonato Mundial avalado por la FIG [Federación Internacional de Gimnasia]... Es un hecho histórico”.

Aunque ha sido una travesía obtener este campeonato, debido a la falta de apoyo.

“Fue muy difícil ir a competir sin mi entrenador y sin los otros seleccionados nacionales, porque existe una selección de más de seis atletas”, aclara. “Fui la única que pudo cubrir los gastos para estas competencias. Anímicamente, también fue muy duro dejar atrás a mis compañeros, sabiendo que se han esforzado tanto como yo”.