Dani Alves pudo haber ido a Italia, pero prefirió venir a México con Pumas

Dani Alves ya logró una victoria con los Pumas, luego de haber dado un buen juego a media semana ante el Querétaro en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Pero más allá de esta importante victoria para las aspiraciones de los felinos rumbo a la Liguilla, el brasileño reveló que prefirió venir a México antes que ir al futbol de Italia.



En entrevista con Efraín Velarde 'Chispa', Alves explicó esta situación: "Siempre me tiraba Italia, siempre me tira ese país. Antes de venir a Pumas yo estaba para ir a Italia, es un país donde se trabaja muy bien en todo aspecto".

Entonces recordó lo que pasó cuando jugó con la Juventus hace algunos años: "Cuando tú vas a más campeonatos que te enseñan, más creces, por eso fui a Italia en algún momento. En la Juventus no cumplieron cosas y ahí ya me enfrío".



Pero le llegó la oportunidad de Pumas desde México y no se pudo resistir.

"Vino otra vez (oportunidad de jugar en México). Ahí fue cuando entendí que la vida no te insiste tanto si no es para que te decidas. Fue entonces que hice planes, yo quería venir a un equipo que no sólo sea eso". Y reiteró lo que dijo a su llegada, eligió a los felinos por la universidad: "Cuando se dio la oportunidad de venir a un equipo que representa a una universidad nacional, mis ganas se fueron al espacio. No es representar a un equipo de futbol sino que sea algo más".

