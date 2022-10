Cuauhtémoc Blanco llena de elogios al América: Aquí no hay estrellitas

Si hay alguien que puede hablar del América, elogiar, exigir y señalar, es Cuauhtémoc Blanco. El histórico exjugador de las Águilas ya se manifestó sobre el gran momento que vive el equipo de Fernando Ortiz.

Esta noche juegan la semifinal de ida ante el Toluca, en el Estadio Nemesio Díez, y ya recibieron el aliento del último gran ídolo azulcrema.

"Yo veo muy bien al América. Lo que ha hecho el Tano (Ortiz) es muy bueno y ya se lo dije porque he tenido comunicación con él en el vestidor, cuando llevo a mi hijo, platico con él", declaró el 'Cuau' en la Firma del Compromiso por la Activación Física que se llevó a cabo en el COM.



El histórico 10 de las Águilas destacó la humildad del Tano y criticó el trabajo de Santiago Solari, quien no tenía acercamiento con los jugadores, comentó.

"Encontró (Ortiz) el compañerismo que necesitaba el América, el que no tuvo con (Santiago) Solari. Había muchos conflictos con él porque no tenía contacto directo con los jugadores y eso creo que es un gravísimo error y hoy el Tano lo tiene y le creó confianza a todos los jugadores a toda la plantilla y eso es muy importante", agregó el hoy Gobernador del estado de Morelos.

De acuerdo con Blanco Bravo, la solidaridad del actual plantel azulcrema es la clave del éxito. Y aunque enfatizó que es necesario el título, el político destacó el esfuerzo de los elementos americanistas.

"Otra cosa muy importante es que todos corren, esa es la clave del éxito, aquí si no corres no puedes jugar más, hoy tienes que correr. Aquí no hay estrellitas... Ves un pinche partido del Manchester City contra el Liverpool y todos corren, ahí no hay estrellitas y es lo que está haciendo el América hoy por hoy hasta los delanteros aprendieron a defender", aseveró el ídolo americanista.