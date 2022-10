Cruz Azul y su falta de contundencia, su principal enemigo ante Rayados

Cruz Azul se convirtió en el primer eliminado del Apertura 2022. Un equipo que se supo las adversidades a las que enfrentó en este torneo como los malos partidos, resultados y una histórica humillación.

Con Raúl Gutiérrez al mando lograron revertir la situación y de un penúltimo lugar ascendieron al séptimo para meterse a la liguilla; sin embargo, en los cuartos de final contra Monterrey definición fue su principal verdugo.

"Nos faltó la contundencia. Hoy de 5 no pudimos meter ni una. La contundencia en estas estancias es necesaria y no pudimos. Me quedo con esa espina que a nadie le gusta perder, pero también me quedo tranquilo por lo que se hizo con el equipo", comentó el 'Potro' al término del partido.



El técnico celeste aplaude lo hecho por sus jugadores en los cuartos de final, "Este tipo de partidos se resuelven con los momentos para marcar y desgraciadamente no fuimos certeros. Venimos aquí con la intención de encontrar un mejor resultado, pero creo el equipo hoy se brindó ante un gran rival".

Hoy, la continuidad del Potro Gutiérrez en Cruz Azul dependerá de la directiva, "Vamos a hablar con la directiva. Eso vamos a verlo con calma, vamos a tener una reunión y platicaremos de eso con calma. Estoy tranquilo por el trabajo mostrado porque hoy el equipo siguió mostrando una cara diferente y es responsabilidad de mis jugadores estoy agradecido con ellos porque entregaron todo.



