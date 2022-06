La promesa en el Cruz Azul es que esta semana se darán a conocer tres nombres de refuerzos extranjeros para el Apertura 2022.

Y es que, a unos días de disputar la Supercopa de la Liga MX contra el Atlas y arrancar el próximo torneo, este equipo no luce tan fuerte. Se pueden enumerar las causas.

Diego Aguirre es un técnico novato en México, tendrá que conocer la Liga MX. El actual plantel ha sido atacado dos veces ya por el Covid-19. Los entrenamientos no han sido muchos y se realizaron sin equipo completo. Los refuerzos no han llegado; aunque se anuncien, no están en el plantel.



Pero tal vez lo que más le debería preocupar a los cementeros es que los otros tres equipos considerados “grandes”: América, Chivas y Pumas, han acelerado sus procesos de pretemporada, con refuerzos nacionales y extranjeros, y con la ventaja de tener entrenadores que ya conocen el medio, pues a los tres les dieron continuidad con base en el torneo pasado, el Clausura 2022.

¿Qué tanto se le puede exigir al Cruz Azul en el inicio de semestre?

Según Santiago Giménez, la falta de refuerzos no es pretexto para un club histórico, como La Máquina.

“Los problemas siempre van a estar. Somos un equipo completo y por esto del Covid, vamos a necesitar a todos, así que si se cae uno, salta el otro”, dijo el delantero.

A pesar de eso, asegura: “Estamos para ir por el título, hay calidad de sobra. Estamos ilusionados con este nuevo torneo”.



Así que nada de pedir tiempo, ni paciencia: “Más que paciencia, para eso estamos; por eso, cobramos nuestro sueldo, para que la afición nos exija. Habrá gente que nos vendrá a ayudar, pero con lo que tenemos, con este equipo, daremos mucho de qué hablar”.

Hasta el momento, parece que Cruz Azul ha cerrado la contratación del extremo izquierdo argentino Carlos Rotondi, proveniente de Defensa y Justicia, y está cerca del defensa central uruguayo Bruno Méndez, quien milita en el Corinthians de Brasil y es viejo conocido de Diego Aguirre. Pero no están en el equipo aún.

En cartera hay gente como Maxi Araújo, del Puebla; Santiago Arzamendia, defensa que juega en el Cádiz de España; el volante Felipe Carballo, del Nacional de Uruguay; y Roberto Fernández, lateral del Guaraní de Paraguay. Pero hoy por hoy, el azul no luce tan fuerte.

