Durante los últimos años un debate ha marcado la historia del futbol, al asignar al mejor jugador del mundo entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Una polémica que llegó este viernes a la Liga Saudí, especialmente al duelo entre el Al-Nassr y Al-Baten, en el que el protagonista fue el exjugador del Real Madrid.

Todo ocurrió tras el final del juego, en el que de manera agónica y con 14 minutos de tiempo agregado, el cuadro de Cristiano Ronaldo se llevó la victoria ante el último lugar.



Fue camino a los vestidos que el atacante portugués recibió el grito de un niño, que dejó en claro que Lionel Messi es mejor.