Jamie Carragher, una de las figuras más reconocidas del Liverpool reconoció en entrevista para medios ingleses que la situación que vive Cristiano Ronaldo con el Manchester United no es normal y que todo se debe por su edad.

El exfutbolista incluso mencionó que no es el mismo de años anteriores y eso hace que ningún equipo lo quiera en su plantilla.



"Su carrera se ha alargado porque es un gran profesional, pero ahora tiene 37 años, 38 hará esta temporada, y no es el mismo jugador. Sigue siendo un gran goleador pero no es el mismo jugador. Puede que me equivoque, pero creo que ningún otro club de Europa lo quiere".

Además agregó que la molestia con el portugués es tanta en el Manchester United que ni su técnico y compañero le tienen aprecio por sus actitudes.

"No parece que el United pueda sacarlo, así que por el momento otros clubs no lo quieren. Y creo que si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento”, finalizó.