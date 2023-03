Concachampions: ¿Cuándo y dónde ver el partido Tigres vs Orlando City?

Este miércoles, Tigres le hará frente al Orlando City de la MLS en el partido de vuelta de los octavos de final. Esto, en la búsqueda de pasar a la siguiente fase de la CONCACAF Liga de Campeones 2023.

Y es que, tras marcar 0-0 en el juego de ida, los felinos quedaron en desventaja; por lo que este compromiso será crucial.

En su visita al Exploria Stadium, ubicado en la ciudad de Orlando, Florida, los dirigidos por Marco Antonio “Chima” Ruiz deberán ganar o empatar ante el equipo contrario para conseguir un boleto a los cuartos de final de la Concachampions.

Hasta el momento, los regios permanecen —con veintiún puntos— en el tercer lugar de la tabla general del Clausura 2023.

En este compromiso, Tigres puede sacar provecho de que no recibió gol de visita. Sin embargo, la principal desventaja para los felinos es que no contarán con André-Pierre Gignac, goleador histórico del club, debido a que no pudo viajar a la unión americana por no tener las vacunas en contra del COVID-19.

A continuación, el horario del partido:

Orlando City vs Tigres

Exploria Stadium

18:15 horas

FOX Sports