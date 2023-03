La noche del 12 de marzo del 2023 será inolvidable en la historia del deporte mexicano. La paliza que le puso la Selección Mexicana a Estados Unidos (11-5) en el Clásico Mundial de Beisbol quedará grabada en la memoria de todos los amantes al rey de los deportes y los protagonistas festejaron a la altura de la hazaña. Sin embargo, el mánager de la novena azteca Benjamín Gil dio vuelta la página y en un mensaje de motivación, dejó claro que ahora "nadie los va a parar".



Durante el partido, cada cuadrangular o carrera que convertía el equipo mexicano se festejó colocando un sombrero de mariachi al jugador de turno, pero la fiesta siguió en los vestidores al final de las nueve entradas.



El matador dando clases de motivación. Crees que México llegue a esa final tan ansiada? pic.twitter.com/5ECJWP4ARQ — Sky Baseball Plus (@SkyBaseballPlus) March 14, 2023

El premio de Benjamín Gil a sus jugadores fue darles el día libre; sin embargo, les dio una charla motivacional para que entiendan que el objetivo de esta Selección va más allá que ganarle al equipo de las barras y las estrellas.

"Noches como esta no se dan todos los días. Siéntanlo, este es un pasito y se siente chingón, pero se sentirá más chingón estar así el 21 de marzo en Miami. A eso venimos. No venimos a ganarle a ellos. Nadie nos va a parar. Nadie nos va a parar si seguimos con esta actitud, corazón y seguimos haciendo las cosas como sabemos. Son demasiado buen equipo para no llegar al 21 de marzo. Disfruten, mañana coman un menudo, aguachile o lo que necesiten y ¡Viva México!" expresó Gil mientras los peloteros mexicanos festejaban.

En el ambiente solo cabía felicidad y buenas vibras. En el mismo video aparecen dos botellas de tequila y una bocina al lado de un refrigerador con un sombrero mexicano encima.

Finalmente, México tendrá que enfrentar a Gran Bretaña el martes 14 de marzo por el tercer partido de la fase de grupos.

