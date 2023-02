Checo Pérez y Jimmy Fallon protagonizan épica carrera de Go Karts; el resultado fue inesperado

Checo Pérez ya vivió su primer carrera del 2023, pero no precisamente en el RB19 que presentaron este viernes. La competencia del piloto mexicano fue ante el conductor Jimmy Fallon.

El volante de la escudería Red Bull formó fue uno de los invitados al programa “The Tonight Show” que conduce Jimmy Fallon, así que ambos se enfrentaron en una carrera de Go Karts.

En el programa de Fallon también estuvo presente Jim Farley, CEO de Ford, quien fue el encargado de “entrenar a Jimmy”, posteriormente apareció Checo Pérez y se encendieron los motores de los vehículos para enfrentarse en la pista.

Tras un intercambio de miradas retadoras inició la carrera, Checo y Jimmy se rebasaron en distintas ocasiones del circuito, pero al final la victoria se la llevó el conductor del programa.

De esta manera Checo Pérez perdió su primera carrera del 2023, y el jefe de Red Bull, Christian Horner, presenció en resultado del piloto tapatío, ya que Horner fungió como director de la carrera y fue el encargado de darle el reconocimiento a Jimmy Fallon como el absoluto ganador.

Fallon bromeó en sus redes sociales con este resultado, “Creo que Christian Horner me quiere para Red Bull”.

Mientras que Checo Pérez le agradeció el momento, “Me la pasé muy bien, ¡Gracias! No puedo esperar a la revancha”.

El tapatío competirá oficialmente hasta el domingo 5 de marzo, con el inicio de la temporada 2023 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Baréin.



I challenged @F1 legend @SChecoPerez to a massive indoor go-kart race. Thanks to our partners at @ford and the boss himself @jimfarley98 for coaching me. I think Christian Horner wants me for @redbullracing. #FordReturns #F1 pic.twitter.com/V2q2eVMaf8

— Jimmy Fallon (@jimmyfallon) February 4, 2023