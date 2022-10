Checo Pérez consiguió el primer puesto en el Gran Premio de Singapur, arrancó en segundo puesto de la parrilla, pero desde un inicio se colocó en el primer sitio.

El mexicano mantuvo ese puesto en el circuito urbano de Marina Bay, supo controlar los ataques de los Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Por esta razón en Red Bull lo llenaron de halagos, Christian Horner, jefe de la escudería lo felicitó.

“¡Vamos, Checo! Increíble, qué carrera, qué increíble manera de conducir. Esta es tu mejor carrera, fue sensacional”, dijo Horner al finalizar la carrera.



La respuesta de Checo Pérez al cruzar la meta y escuchar esas palabras de Horner se volvió tendencia.

“Así es como lo hacemos, callamos bocas y trabajamos duro. Esta es la manera mexicana”, exclamó el mexicano.

Checo diciendo "This is the mexican way" es todo lo que necesitaba en mi vida

pic.twitter.com/8nt33BbT6X

— El Licenciado Pepe (@PeponAguilera) October 2, 2022