El piloto mexicano de Red Bull, Sergio 'Checo' Pérez, quien este domingo se llevó el GP de Mónaco fue nombrado por los aficionados con el título de "Piloto del Día".

Un reconocimiento que otorgan los fans del automovilismo al terminar cada Gran Premio y se realiza por votación en el portal oficial de la F1.



Los resultados fueron presentados por la cuenta oficial de la Fórmula 1, quienes minutos después del triunfo del piloto tapatío abrieron las votaciones.

Who else could it possibly be! @SChecoPerez is your #F1DriverOfTheDay #MonacoGP @salesforce pic.twitter.com/88wJW5x5MH

— Formula 1 (@F1) May 29, 2022