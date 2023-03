Champions League: Así quedaron definidos los cruces de cuartos de final

El sorteo, que se llevó a cabo en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, dejó cruces muy interesantes con 'gigantes' que vuelven a estar entre los mejores ocho equipos de Europa y dos equipos que buscan la gloria continental por primera vez en su historia.



Real Madrid vs Chelsea

Benfica vs Inter

Man City vs Bayern

Milan vs Napoli

*FC Internazionale Milano's match has been reversed in accordance with the principles set by the Club Competitions Committee. #UCLdraw pic.twitter.com/m1gMqFs1fV

