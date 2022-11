Carlos Vela descarta que la FMF lo haya buscado para ir al Mundial

El tema de la convocatoria de Carlos Vela a la Selección Mexicana volvió a ser tema esta semana debido a que en TUDN aseguraron que la Federación Mexicana de Futbol se reunió con el futbolista para ver la posibilidad de aceptar ir a Qatar 2022.

En esta ocasión Hérculez Gómez y Mauricio Pedroza, de ESPN, entrevistaron a Carlos Vela y le preguntaron si la FMF lo buscó, fue cuando el delantero descartó que haya ocurrido una reunión recientemente.

“Me enteré apenas hoy en la mañana que me comentaron mis compañeros, qué pasó esto.No sé con quién fue”, expresó Vela.



Carlos rechazó que su negativa a la Selección Mexicana se deba a un problema con Gerardo Martino, incluso le manifestó su respeto al técnico.

“Con ellos no he tenido un problema, con ellos no he tenido algo donde pueda decir algo malo al final yo siempre le he deseado lo mejor”, afirmó el jugador de LAFC y añadió que “he dicho mi postura cuando he tenido que hablar con el Tata (Martino) y hasta ahí”.

Vela se mostró molesto por ser reiterativos en su regreso a la Selección Mexicana.

“No sé por qué quieren seguir buscando donde no hay”, afirmó Vela.



Carlos pidió respeto para los jugadores que sí acudirán con la Selección Mexicana a la Copa del Mundo.

“Ya sabemos la gente que va a estar en Qatar y lo que hay que hacer es apoyarlos, no hay que seguir buscando a Vela o Chicharito”, comentó en la charla.

