Carlos Vela confiesa que su retiro está cerca

Con la ambición de ganar más títulos pero también consciente de que su trayectoria profesional encara sus últimos compases, el mexicano Carlos Vela, emblema de Los Ángeles FC (LAFC), aseguró este martes que sigue conservando la pasión por triunfar y disfrutar en el futbol.

"Cuando te haces mayor y ves que tu carrera termina o se acerca al fin, quieres disfrutar cada entrenamiento y cada partido. Y por supuesto, cuando ganas disfrutas más", explicó en un encuentro con los medios.

"No sé si me quedan dos años, tres años... Pero quiero ganar, quiero disfrutar. Si juegas mal y pierdes, no disfrutas. Tengo muchas cosas por las que trabajar y por supuesto que quiero que se siga viendo al LAFC como uno de los mejores equipos en la liga", añadió.

La MLS celebra este martes en San José (California, EE.UU.) su 'Media Day' de 2023, una jornada oficial de puertas abiertas para los medios de cara a la nueva temporada que comenzará el 25 de febrero.

Uno de los más esperados en este evento fue Vela, radiante después del histórico doblete que consiguió el LAFC el año pasado al conquistar la MLS Cup y el MLS Supporters' Shield.

Vela, de 33 años, rechazó cualquier conformismo y fue muy claro con lo que desea para 2023: "Ganar de nuevo".

"Cuando consigues un trofeo, sientes todas esas cosas positivas, la energía, el disfrute de ganar un trofeo, y quieres más", indicó.

"El grupo está realmente emocionado para esta temporada y estamos preparados para ganar más", agregó.

Con 12 goles y 14 asistencias entre la temporada regular y los 'playoffs', Vela fue una vez más el referente espiritual y sobre el campo del LAFC, una responsabilidad que acepta con gusto.

"Por supuesto que me gusta la presión. Cuando eres uno de los líderes del grupo tienes que aceptar que todos los ojos están sobre ti", dijo.

"Vine a este equipo para hacer historia. Quiero dejar el listón realmente alto cuando me vaya", afirmó.



Vela subrayó que cada año llegan "nuevas caras y grandes nombres" a una MLS en constante crecimiento y enfatizó que eso es una motivación para él.

"Quiero mostrar que soy mejor que cualquier otro en esta liga", expuso.

En otro sentido, Vela habló de su ya excompañero Gareth Bale, que este lunes anunció su retirada y quien, con un golazo en la prórroga de la final de la MLS Cup, fue fundamental en el éxito del LAFC en 2022.

El mexicano destacó que, además de ser "un jugador realmente bueno", el galés es "una muy buena persona" y ensalzó que Bale no vino con ningún aura de estrella después de triunfar en el Real Madrid.

"Si él piensa que (retirarse) es lo mejor, estamos felices por él", dijo.

Por último, Vela habló sobre el fracaso de México en Qatar 2022 y opinó que hay que tomarlo "por el lado positivo" para "trabajar en todo lo que se hizo mal para no repetirlo".

"Peor es difícil que pase porque no se pasó de grupos así que hay que buscar soluciones y dar las mayores facilidades a los que juegan para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera", reflexionó.

Cuestionado sobre si se ve disputando el Mundial de 2026, que se celebrará en México, EE.UU. y Canadá, Vela confesó que "ni siquiera" sabe si va a "estar jugando en ese entonces".

"Así que complicado, inviable, que pueda estar jugando el Mundial de 2026. Pero desde luego apoyaré a México", finalizó.