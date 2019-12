Chávez Jr asegura que perdió por los cabezazos de su rival

Julio César Chávez Jr declaró que fueron los cabezazos y codazos de su rival Daniel Jacobs los que le fracturaron la nariz y no le permitieron continuar en la pelea que estelarizó este viernes.

El boxeador sinaloense declaró que estaba trabajando sangre y por eso no pudo salir al sexto episodio del pleito contra Jacobs.

“Yo estaba peleando muy bien. Me estaba acercando muy bien en la distancia pero me pegó un cabezazo, me cortó y luego me pegó otro cabezazo en la nariz que yo ya no podía agarrar aire”, declaró Chávez.

El Hijo de la leyenda reapareció en una pelea estelar pero fue abucheado por el público al no continuar con la recuerda ante el estadounidense.

“Yo quería continuar pero cuando llegue a la esquina y quería respirar estaba tragando mucha sangre. Él cuando yo quería pelear a la corta distancia él me tiró un cabezazo y el referi no se dio cuenta”.