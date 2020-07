Yankees: Masahiro Tanaka es dado de alta tras recibir pelotazo

El estelar abridor de los Yankees de Nueva York, el japonés Masahiro Tanaka, fue dado de alta en un hospital de 'la Gran Manzana', menos de 24 horas de que sufriera el impacto de una bola tras un batazo de Giancarlo Stanton.

El serpentinero de los Yankees fue golpeado en la cabeza e inmediatamente se desplomó en el suelo donde permaneció durante varios minutos.

"Tanaka tuvo síntomas similares a los de una conmoción cerebral que se han disipado desde entonces. Fue sometido a una serie de pruebas en el hospital, pero todo salió bien", dijo el mánanger de los Yankees, Aaron Boone.

Boone agregó que Tanaka se ha colocado en el "protocolo de conmoción cerebral" para el tratamiento de seguimiento.

El incidente ocurrió en el primer día oficial de entrenamientos del equipo de Grandes Ligas antes del comienzo de la temporada de béisbol estadounidense, retrasada desde marzo por la pandemia del coronavirus.

Tanaka, de 31 años, dijo en las redes sociales que espera volver al montículo. "Aprecio todo el apoyo. Lo siento un poco en este momento, pero estoy bien. ¡Voy a intentar volver al montículo lo antes posible! ¡Gracias de nuevo por todas las palabras de aliento!", señaló el pitcher japonés.

En seis temporadas con los Yankees, Tanaka tiene marca de 75-43 con efectividad de 3,75 con 947 ponches y 200 bases por bolas.

Tanaka registró un récord de 11-9 con una efectividad de 4,45 en 32 apariciones la temporada pasada.

