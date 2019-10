El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido con abucheos por parte de los aficionados que asistieron a ver el partido cinco de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Nationals de Washington.

La imagen del presidente fue transmitida en la pantalla gigante del National Park, casa de los Nationals, en la que se desarrolló el partido.

A lo que los aficionados respondieron con abucheos, mientras que un sector de sus partidarios respondió con el grito de “lock him up”, que los simpatizantes del también empresario adoptaron para apoyarlo y a la vez desacreditar a Hilary Clinton, su rival en las pasadas elecciones presidenciales.



Trump no lanzó la primera bola en el juego, la cual es una tradición que todos los Presidentes de los Estados Unidos han realizado desde 1910, cuando William Taft lo convirtió en una costumbre. En el pasado, el Presidente de la Unión Americana acostumbraba lanzar el primer juego del día inaugural de la temporada de los Nationals, Juego de Estrellas o la Serie Mundial.

Según el Comisionado Rob Manfred, Trump no quiso lanzar la bola “para que la experiencia de los fanáticos sea lo más positiva posible”.

El mandatario no se sentó al lado de la familia Lerner, los propietarios principales de los Nationals. Según la televisora WUSA, la familia solicitó a las Grandes Ligas que no los hicieran rechazar una solicitud de la Casa Blanca para sentarse con Trump.



Here's what happens when @realdonaldTrump doesn't get to fill the seats himself!pic.twitter.com/6fJuZ9e4K5

— Randi Mayem Singer (@rmayemsinger) October 28, 2019