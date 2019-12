Los Padres de San Diego oficializaron que jugarán dos partidos de temporada regular ante los Diamondbacks de Arizona el próximo 18 y 19 de abril en el estadio de los Diablos Rojos del México, lo que marcará, por primera vez en la historia, la visita de juegos de campaña regular a la capital mexicana.

San Diego fue la organización que oficializó la visita de ambas escuadras a la ciudad. Antes de esta visita, sólo se habían desarrollado juegos de temporada regular de las Grandes Ligas en el estadio de beisbol Monterrey, que pertenece San Diego anunció que disputará dos partidos de temporada regular ante Arizona en la Ciudad de México, lo que será inédito en juegos de campaña regulara los Sultanes de la LMB.

“Los Padres tiene el honor de ser parte de la primera serie de temporada regular de Grandes Ligas en la historia en la Ciudad de México”, sotuvo el Presidente de Operaciones de Negocios de la novena, Erik Greupner. “Estamos emocionados de jugar en el bello estadio construido por el propietario minoritario de nuestra organización, Alfredo Harp Helú”.

Mientras que los Diamondbacks, que jugarán como locales en la serie, también se describieron emocionados y con la intención de expandir su base de fans en otros países, como es el caso de México, de acuerdo a Derrick Hall, Presidente Ejecutivo de la organización.



¡México Lindo y Querido!

The #Padres are going back to Mexico City for a series against the Dbacks on April 18 & 19, 2020 at Estadio Alfredo Harp Helú. #QuePadre pic.twitter.com/wnvDkNVmd9

— San Diego Padres (@Padres) December 10, 2019