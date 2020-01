El exjugador de los Giants de San Francisco, Aubrey Huff, criticó el movimiento histórico de su antiguo equipo al contratar a la primera entrenadora de tiempo completo de la MLB .

El jueves por la tarde el gerente de los Giants, Gabe Kapler, anunció la contratación de la exjugadora de softbol de Sacramento State, Alyssa Nakken. En respuesta Huff respondió en Twitter , "no podía imaginar recibir instrucciones de beisbol de una exjugadora de softball".

Couldn’t imagine taking baseball instruction from an ex female softball player. Have fun with that @bcraw35 @bbelt9 @BusterPosey

— Aubrey Huff (@aubrey_huff) January 17, 2020