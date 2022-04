Horacio de la Vega: Jugar a 7 entradas es una prueba para hacer la LMB atractiva

La Liga Mexicana de Beisbol tendrá un cambio en la temporada 2022, en esta ocasión los partidos de martes y miércoles serán a siete entradas, el presidente de la LMB, Horacio de la Vega, señaló que este ajuste es una prueba que tiene la finalidad de hacerlo más atractivo.

“Sé que es una decisión polémica y disruptiva, pero sé que tenemos que emigrar hacia cosas que nos permitan tener captación distinta, que tengamos cierto atractivo y competitividad”, compartió a EL UNIVERSAL Deportes.

De la Vega reveló que no fue una decisión unilateral la LMB, de hecho, este tema se analizó durante el último año con todos los equipos.

“Fue una decisión colegiada, fue una votación que se realizó en la asamblea donde la asamblea determinó que es algo a lo que le tenemos que apostar”, declaró.

Aunque Horacio dejó claro que todo es una prueba, “Si los ejercicios no funcionan de esa manera regresamos a las nueve entradas como normalmente se juega el beisbol”.



La LMB será la primera en el mundo de la pelota caliente en la que dos días se jugará a siete entradas, pero no aplicará para los playoffs. El presidente hizo énfasis que son los días donde tienen menos ingresos a los estadios, así que les ayudará a medir, entender y ver si es un proyecto con solidez.



“Todos estamos compitiendo por estar en la pantalla, en la comunicación e interacción con las comunidades y deporte que no migre, que no piense que el consumo de los contenidos cambia justamente para los nuevos aficionados, es un deporte que va a morir”, compartió.

Horacio recordó que no será la primera vez que se vean partidos de siete entradas, ya que en el 2021 en la Liga Mexicana de Beisbol se vivió esta innovación.

“El 10 por ciento de la temporada del año pasado lo jugamos con siete entradas, de los 650 juegos, 65 fueron a siete entradas”, finalizó.