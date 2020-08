La jornada dominical de Grandes Ligas regaló una de las jugadas más extrañas que se puedan ver en cualquier temporada y no solo en 2020, inédita por su corta duración y recorte de innings en los juegos dobles junto a los extra inngs con corredor en base.

En el encuentro entre los Angels y los Rangers, el jardinero de Texas, Nick Solak conectó una pelota que pegó en el guante de Jo Adell para después pasar la barda del jardín derecho.

En un principio la jugada se anotó como cuadrangular de Solak, con asistencia –si cabe la referencia– de Adell.

Pero más tarde la decisión de modificó como error: un error de cuatro bases para los Angels.

El anotador oficial Larry Bump inicialmente le dio crédito a Solak con un jonrón. Eso cambió después de consultar con Elias Sports Bureau, y Adell se quedó con el error.

La explicación fue que la jugada se habría declarado un error en cualquier otro lugar del campo si la pelota no pasaba por encima de la valla, por lo que también se declaró un error en esta jugada.

Nick Solak extended the #Rangers lead with a very unique homer. pic.twitter.com/XEdlQ4EpaR

— MLB Pipeline (@MLBPipeline) August 9, 2020