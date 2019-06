Balean al exbeisbolista de Boston, David Ortiz

El expelotero de los Red Sox de Boston, David Ortiz, fue herido con un disparo de arma de fuego mientras se encontraba en un centro nocturno de diversiones.

El expelotero dominicano David Ortiz fue herido de un disparo en un confuso incidente en un centro de diversiones de Santo Domingo, informó el padre del jugador a ESPN Digital.

''Me llamaron para decirme que David está herido y que lo llevaron a un centro médico, pero no me dijeron como está ni a donde lo trasladaron exactamente'', dijo Leo Ortiz, padre del exjugador.



El video que circula en las redes sociales. David Ortiz atacado en Dominicana. Esperemos que el pelotero se encuentre bien. pic.twitter.com/7pd8MnQhX4 — Nancy Arreola. (@Nancyarreola11) 10 de junio de 2019

''En estos momentos, todo está confuso. Estoy tratando de averiguar a donde llevaron a mi hijo'', agregó el señor Ortiz.

Ortiz fue víctima de un intento de robo , y el sospechoso está ahora bajo custodia policial, según algunas versiones.