El Clásico Mundial de Beisbol 2023 arranca el próximo 8 de marzo con el playball que se cantará en Taiwán, donde el Grupo A, encabezado por Cuba y China Taipei, está lejos de ser uno de los más fuertes en la justa que reúne a lo mejor de la llamada pelota caliente del orbe. Países Bajos, Italia y Panamá lucen como simples participantes en ese pelotón.

Veinte países divididos en cuatro sectores integran la competencia en la que sí hay favoritos. Para identificar al primero, hay que echarle un vistazo al sector B, con sede en Tokyo, donde el poderoso Japón tendrá en Corea al escollo más difícil que eludir. Estarán secundados por novenas de menor nivel, como Australia, China y República Checa.

Los estelares Yu Darvish (San Diego) y Shohei Ohtani (Angels), comandan a la novena nipona plagada de estrellas a prueba de fuego, y que lucen como rivales a vencer para el rival que le pongan enfrente.

ARMADA ESTADOUNIDENSE

El Grupo C, que competirá en Phoenix, Arizona, arroja a otro de los equipos a seguir: Estados Unidos. La escuadra de las Barras y las Estrellas tiene varios nombres que impactan de inmediato. Mike Trout, Pete Alonso, Mookie Betts, Paul Goldschmidt y Trea Turner, integran la columna vertebral de una sólida artillería.

En el montículo, destaca el veterano Adam Wainwright, ante bajas de última hora que le restan brillo al cuerpo de lanzadores, aunque no efectividad.

México, Colombia y Canadá, con rosters llenos de ligamayoristas, pelearán por el segundo boleto del grupo, mientras que Gran Bretaña apostará a dar una sorpresa que le permita avanzar.



REPÚBLICA DE ESTRELLAS

Siguiendo con el análisis de los equipos, el Grupo D, que se jugará en Miami, ofrece a representantes clásicos del beisbol latino, que son garantía de calidad.

República Dominicana luce como el más fuerte entre ellos. Es difícil no verlo como uno de los aspirantes al título del torneo.

Con nombres probados como Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Rafael Devers y Juan Soto. Además de fenómenos en ascenso como Julio Rodríguez, Wander Franco y Jeremy Peña.

El as del pitcheo Sandy Alcántara en la lomita, seguido por Cristian Javier, flamante campeón de la Serie Mundial. Y desde el bullpen, el lanzallamas Camilo Doval.

Puerto Rico no se queda muy atrás, con tipos del calibre de Martín Maldonado, Christian Vázquez, Javier Báez y Francisco Lindor.

Completa la tercia, la siempre confiable Venezuela. Que lanzará al diamante a estrellas como José Altuve, Salvador Pérez, Gleyber Torres y Ronald Acuña Jr.

¿CUÁNDO INICIA EL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL?

Con el duelo entre Panamá y China Taipei se pondrá en marcha el torneo, el 8 de marzo en Taichung, Taiwán, en actividad del Grupo A.

Al día siguiente, el 9 de marzo, China y Japón se miden en Tokyo, abriendo actividades en el Grupo B. Los otros dos sectores empezarán hostilidades el 11 de marzo con los duelos: Colombia ante México (Phoenix) y Nicaragua contra Puerto Rico (Miami).

A partir del 15 de marzo se disputarán los cuartos de final, etapa a la que calificarán primero y segundo lugar de cada sector. Los días 19 y 20 de marzo se disputarán las semifinales, mientras que la gran final será el 21 de marzo, en Miami, Florida.

