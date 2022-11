El defensa central del FC Barcelona y de la Selección Española, Gerard Piqué, anunció a través de un video en redes sociales que el partido de este sábado contra el Almería será su último partido.

De aquel equipo que ganó la última Champions League para el conjunto blaugrana, sólo quedan Marc André Ter Stegen, Jordi Alba y Sergio Busquets en el equipo titular del Barcelona. En el medio, despedidas que quedarán guardadas en la retina de los aficionados culés. Algunas emotivas como las de Andrés Iniesta o Xavi Hernández, algunas con un toque más agridulce como las de Lionel Messi, Dani Alves o Luis Suárez.



LAS DESPEDIDAS DE LOS ÍDOLOS BLAUGRANAS

- ANDRÉS INIESTA: el autor del gol más importante en la historia del futbol español, tuvo su último partido con el Barcelona en el Camp Nou contra la Real Sociedad. Fue recibido con un mosaico que tenía el mensaje 'Infinito Iniesta' y durante todo el partido recibió cánticos coreando su nombre. Finalmente, su esposa y su hija le entregaron un jersey de recuerdo y el manchego brindó unas palabras: "Han sido 22 años maravillosos. Ha sido un orgullo y un placer defender y representar este escudo, para mí, el mejor del mundo. Llegué, como un niño. Me voy como un hombre".

- XAVI HERNÁNDEZ: el último encuentro que disputó fue contra el Deportivo La Coruña, el Barca era el actual campeón y le tocó levantar la Copa como capitán por primera vez. “Gracias por todo. De todo corazón me han hecho el hombre más feliz del mundo. Hoy y las últimas 17 temporadas. Somos el mejor equipo del mundo, digan lo que digan” dijo entre lágrimas.



- LIONEL MESSI: contrario a lo que uno hubiera pensado, el hombre más importante en la historia del FC Barcelona tuvo una primera despedida amarga. Es la primera, porque seguramente la Pulga volverá a su casa a retirarse como profesional. En medio de una crisis dirigencial, Messi fue el único que no se despidió en cancha. En tiempos de pandemia mundial, una sala llena de periodistas y ex compañeros lo recibieron para escuchar uno de los discursos más emotivos en uno de los días que el mundo vio el costado más emocional del astro argentino.

"No tengo duda de que cuando pasen unos años vamos a volver, porque es nuestra casa, porque así se lo prometí a mis hijos también. Crecí con los valores de este club. Me hubiese gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida, porque no lo pensaba, pero creo que no lo hubiese imaginado de esta manera. Me hubiese gustado hacerlo con gente, en el campo, poder escuchar una última ovación de ellos, un último cariño. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá, no estaba preparado." concluyó el máximo referente en la historia del club catalán.

- GERARD PIQUÉ: el polémico e histórico defensa central del club tendrá su despedida este sábado en el encuentro contra el Almería. El club publicó en redes sociales una serie de videos recordando los mejores momentos de Piqué con la camiseta blaugrana y seguramente tendrá un homenaje histórico en el Camp Nou.

