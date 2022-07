Dejar al “Canelo Team” parece haber sido una gran decisión para el boxeador mexicano Andy Ruiz.

Desde que dejó de trabajar con Saúl “Canelo” Álvarez y su manager Eddy Reynoso, el excampeón mundial de peso completo comenzó a dejar atrás esa imagen por la que se le criticó tanto, debido a que se consideraba que estaba pasado de peso.



Según muestra un video recientemente subido por ESPN Ringside, Ruiz ha bajado considerablemente de peso y se le ve en una forma física muy buena, de cara a su pelea del 4 de septiembre contra el cubano Luis “King Kong” Ortiz.

Andy Ruiz is getting ready for his PPV fight against Luis Ortiz in Sept.

